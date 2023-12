Fábio Pizzamiglio terá continuidade no comando do Juventude. O dirigente será aclamado para o biênio 2024/2025. A eleição ocorre na sala de Reuniões do Conselho Deliberativo Walter dal Zotto, junto ao Estádio Alfredo Jaconi, nesta terça-feira (5). A primeira chamada será às 18h30min, e, a segunda, com qualquer número de presentes, às 19h.