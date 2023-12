Com o acesso garantido e o calendário confirmado para a temporada de 2024, o Juventude iniciou de fato a montagem do seu elenco de jogadores. A direção começou a procurar os atletas do elenco de 2023 para tratar do futuro. Dois jogadores têm os acertos encaminhados e terão seus contratos renovados. Falta apenas a assinaturas dos vínculos para anunciar as permanências do volante Jadson e do lateral-esquerdo Alan Ruschel.