Quando as coisas pareciam perdidas, a sorte mudou de lado e o Juventude conseguiu a classificação à Série A diante do Ceará em um jogo histórico. O gol de Ruan, decretou a virada por 3 a 1 em Fortaleza, mas foi o segundo, marcado por Jadson, que abriu caminho das portas da Primeira Divisão ao Verdão. E o camisa 16 falou deste momento marcante em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra. E ainda revelou ter um pacto com o lateral Alan Ruschel, além de destacar o desejo de permanecer em 2024 no Alfredo Jaconi.