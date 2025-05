Arsenal, com gol de Martinelli, empata com o campeão Liverpool após estar perdendo por 2 a 0

Eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões no meio de semana, o Arsenal tenta se recompor para se manter no segundo lugar do Campeonato Inglês e deu uma demonstração de resiliência neste domingo ao empatar em 2 a 2 com o campeão Liverpool após chegar ao intervalo perdendo por 2 a 0 em Anfield. O brasileiro Martinelli marcou o primeiro gol do Arsenal.

A duas rodadas para o fim do campeonato, o time do técnico Mikel Arteta tem 68 pontos, dois a mais do que o Newcastle, que mais cedo venceu o Chelsea por 2 a 0. O Manchester City soma 65, e o Liverpool já acumula 83.

O primeiro tempo foi uma pequena mostra do que o Liverpool fez durante a temporada. Os campeões do Inglês com quatro rodadas de antecedência aproveitaram os espaços deixados pelo adversário e aos 21 minutos já venciam por 2 a 0, gols de Gakpo e Luis Diaz. O Arsenal tinha mais posse de bola e buscava o ataque, mas era muito ineficiente: das suas cinco finalizações, nenhuma foi em direção ao gol defendido por Alisson.

O Arsenal voltou para o segundo tempo com os mesmos jogadores, mas com uma postura diferente. Aos 2 minutos, conseguiu sua primeira finalização certa e o primeiro gol, com o brasileiro Martinelli. O empate aconteceu aos 25, com Merino.

Diante de sua torcida, o Liverpool buscou o terceiro gol, ainda mais depois que Merino foi expulso pelo segundo amarelo aos 34 minutos, mas não conseguiu transformar sua superioridade numérica na 26ª vitória no Inglês. Robertson chegou a marcar para o time da casa aos 52 minutos após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado após a marcação de uma falta de ataque.

Na próxima rodada do Inglês, o Arsenal recebe o Newcastle em um confronto direto pela segunda posição do campeonato, no domingo. O Liverpool joga na segunda-feira contra o Brighton.

Confira os resultados dos jogos deste domingo pela 36ª rodada do Campeonato Inglês:

Newcastle 2 x 0 Chelsea

Manchester United 0 x 2 West Ham

Nottingham Forest 2 x 2 Leicester