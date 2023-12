Sabrina Cagnin Moschen, 18 anos, e Maria Eduarda do Nascimento, 21, duas atletas de Caxias do Sul, e que representam a Sogipa, participaram do TMB Platinum – Campeonato Brasileiro, maior competição de Tênis de Mesa das Américas. A competição aconteceu entre os dias 9 e 17 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado no Parque Fontes do Ipiranga, zona sul de São Paulo.