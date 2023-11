Após garantir 10 medalhas no primeiro dia de disputas dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, o tênis de mesa brasileiro garantiu nesta sexta (17) outros 10 pódios. Com isso, o país já assegurou as suas primeiras 20 medalhas, já que a modalidade não terá disputa pelo bronze. Restam as definições das cores das medalhas que cada atleta vai conquistar em cada classe.