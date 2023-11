A arbitragem esportiva de Caxias do Sul terá representação feminina nos Jogos Parapan-Americanos no Chile. A professora caxiense Daiane Sandi, 41 anos, atuará em competições de badminton como juíza de linha internacional. Com sede em Santiago, a competição começa nesta sexta-feira (17), com a participação de 33 nações. As modalidades são destinadas a atletas com deficiência. A delegação brasileira contará com 324 atletas, sendo dois deles de Caxias — veja abaixo.