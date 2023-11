A Cerimônia de Abertura dos Jogos Parapan-Americanos será realizada na noite desta sexta-feira (17), no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. O evento reunirá representantes de 33 países, e o Brasil entra como favorito a liderar o quadro geral de medalhas, a exemplo do que ocorreu quatro anos atrás, em Lima, no Peru.