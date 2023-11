Jannik Sinner entrou em quadra, nesta quinta-feira, com vaga garantida nas semifinais do ATP Finals, mas seu último duelo na fase de grupos era decisivo para seu adversário dinamarquês Holger Rune, ao qual derrotou por 2 sets a 1, e também para o atual número 1 do mundo Novak Djokovic, que dependia de um triunfo de Sinner para avançar. O resultado positivo do italiano, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, definiu, portanto, a classificação do sérvio e a eliminação de Rune no Grupo Verde.