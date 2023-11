Daniil Medvedev é o primeiro nome garantido nas semifinais do ATP Finals, em Turim. A vaga do atual número 3 do mundo foi alcançada nesta quarta-feira (15), graças a uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7) e 6/4, sobre o alemão Alexander Zverev, sétimo do ranking, em jogo do Grupo Vermelho. Único da chave com duas vitórias, o russo vinha de um triunfo diante do compatriota Andrey Rublev na primeira rodada.