O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, dominou seu compatriota Andrey Rublev (nº 5) nesta segunda-feira (13), no segundo dia do ATP Finals, em Turim. Depois de um primeiro set acirrado, o campeão da edição de 2020 pisou no acelerador na segunda parcial e venceu por 6/4 e 6/2, a partida válida pelo grupo vermelho.