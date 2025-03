Em Acapulco, tcheco Tomas Machac comemora primeiro título 

Campeão olímpico nas duplas mistas em Paris 2024, o tcheco Tomas Machac conquistou neste domingo (2) seu primeiro título profissional . Em Acapulco, no México, ele venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina em sets diretos, com parciais de 7/6 (7-6) e 6/2, em uma hora e 37 minutos, e faturou o ATP 500 mexicano disputado em quadra dura .

Aos 24 anos e com seis títulos de nível Challenger, além de um vice no ATP 250 de Genebra, no ano passado, Machac é o terceiro tcheco a conquistar um troféu da série 500 e ganhará cinco colocações no ranking mundial, chegando ao 20º lugar, a melhor posição de sua carreira.