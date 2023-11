Após acumular três derrotas seguidas, algo incomum em sua carreira desde que se tornou um dos melhores tenistas do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz voltou a vencer nesta quarta-feira. O número dois do mundo superou o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h14min, pela fase de grupos do ATP Finals, em Turim, na Itália.