Os campeões paralímpicos e mundiais Mariana D'Andrea, do halterofilismo, e Claudiney Batista, do atletismo, serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, que ocorre nesta sexta-feira (17), no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, às 20h30min (de Brasília).