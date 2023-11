As semifinais do ATP Finals terão um duelo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, os tenistas número 1 e 2 do mundo, respectivamente. O confronto foi definido nesta sexta-feira, quando o espanhol de 20 anos bateu o russo Daniil Medvedev por 2 sets 0, com duplo 6/4, e garantiu a classificação. Mais do que isso, tomou a primeira colocação de Medvedev no Grupo Vermelho, por isso irá enfrentar Djokovic, que terminou em segundo do Grupo Verde.