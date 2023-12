Clara de Almeida Pasquali, 13 anos, conquistou uma medalha de ouro no Mundial organizado pela Confederação Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE). A competição foi realizada no final de semana em São Paulo, no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, São Paulo. No ano, ela ainda foi campeã infanto-juvenil Brasileira e Sul-americana pela CBJJE.