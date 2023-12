Pivô de muita mobilidade e facilidade de finalizar com as duas pernas. Estas são as características do novo reforço da ACBF para a próxima temporada. Aos 35 anos, Barbosinha foi anunciado pelo clube laranja na manhã desta quarta-feira (20). O jogador foi o quarto maior goleador da Liga Nacional de Futsal (LNF) em 2023 ao anotar 22 vezes pelo Praia Clube, de Uberlândia, Minas Gerais.