Quando o Juventude foi buscar no CSA o último reforço para a disputa da Série B 2023, muitos olhares de desconfiança caíram sobre Gabriel Taliari. Mas o atacante de 26 anos está dando conta do recado. Contratado por empréstimo junto ao Capivariano-SP, o jogador já balançou as redes seis vezes em nove jogos do clube.