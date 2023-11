Após avançar na liderança do Grupo C com 16 pontos, o Gramadense entra em campo neste final de semana pela partida de ida das quartas de final da Terceirona Gaúcha. No próximo domingo (5), às 15h, o time da Serra enfrenta o Cruz Alta, fora de casa. O duelo está marcado para o Estádio Leão da Serra.