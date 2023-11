Ninguém conquista um objetivo com apenas 11 jogadores. Mais ainda quando a competição é longa e premia a regularidade das equipes. Na partida que devolveu o Juventude ao G-4 da Série B, contra o Ituano, a força do grupo alviverde esteve à prova. Sem contar com três jogadores protagonistas em suas posições entre os titulares, o técnico Thiago Carpini teve que encontrar soluções para que o seu time voltasse a vencer. E deu certo.