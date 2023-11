Depois de 11 jogos, sem gols anotados ou assistências, chegou ao fim a passagem do atacante Victor Andrade, de 28 anos, pelo Juventude. Anunciado no começo de julho como reforço para a disputa da Série B, o ex-jogador do Vila Nova não conseguiu comprovar dentro de campo aquilo que o técnico Thiago Carpini esperava dele.