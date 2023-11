Você já imaginou bater uma pênalti do seu time aos 55 minutos do segundo tempo? E mais do que isso. Ser uma cobrança que pode encaminhar o grande objetivo do ano? Foi exatamente o que aconteceu com o atacante Gabriel Taliari, na vitória alviverde diante do Ituano, por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi.