Foi com muito drama, mas o Juventude venceu o Ituano. Uma vitória que parecia encaminhada pelo time alviverde, após abrir o placar no primeiro tempo e a expulsão de Claudinho. No entanto, o Ju sofreu o empate e só conseguiu a vitória nos acréscimos do segundo tempo, após um pênalti marcado com ajuda do árbitro de video. 2 a 1, com dois gols de Taliari, e G-4 garantido. Agora, faltam três partidas pra confirmar o objetivo do acesso.