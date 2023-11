O Juventude tem a chance de voltar ao G-4 da Série B 2023 diante de seu torcedor. O Verdão encara o Ituano nesta sexta-feira (3), a partir das 21h30min, no Alfredo Jaconi. O time está confirmado pelo técnico Thiago Carpini com três novidades: Luiz Gustavo, Vini Paulista e Erick Farias. Será a primeira partida do Ju sem o craque Nenê, fora do restante da competição, com uma lesão no pé direito.