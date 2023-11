Confiança! Competir! Grupo Forte! Todo mundo correndo! Essas foram as palavras de Jadson, Jean Irmer, Matheus Vargas e Alan Ruschel antes da bola rolar para Juventude e Ituano, na última sexta-feira pela Série B. O jogo, no Estádio Alfredo Jaconi, se desenhava para uma vitória tranquila do Papo. Porém, após sair na frente no primeiro tempo, a etapa final virou um filme de terror para o torcedor. Mas, desta vez, o final foi de festa e alegria graças ao atacante Gabriel Taliari.