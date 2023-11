O Juventude está com um pé na Série A de 2024. E foi com os pés de Gabriel Talirari que o Verdão venceu o Ituano, nesta sexta-feira (3), no Estádio Alfredo Jaconi. Os dois gols foram dele. 2 a 1 diante do Ituano, com direito a gol da vitória de pênalti, nos acréscimos do segundo tempo, após análise do árbitro de vídeo.