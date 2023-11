Vencer o lanterna da competição parece ser uma tarefa fácil pra quem é forte candidato ao acesso à Série A em 2024. Mas o caminho do Juventude pra chegar nesta condição foi muito mais espinhoso do que se possa imaginar. Em pelo menos sete confrontos, o Verdão chegou como favorito, mas não confirmou a vitória. E apesar dos excelentes números conquistados com a chegada de Thiago Carpini, enfrentar equipes da parte de baixo da tabela sempre foi a maior dor de cabeça da equipe alviverde.