O Juventude recebe a Ponte Preta, neste sábado (18), às 17h, no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto é válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alviverde pode confirmar o acesso à Primeira Divisão, mas depende de outros resultados. Já a macaca, segue na briga para continuar fora da zona do rebaixamento.