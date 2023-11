Futebol e Matemática se encontram nas duas rodadas finais da Série B 2023. Além do desempenho em campo, o momento é dos clubes fazerem os cálculos finais na luta pelo acesso. E para o Juventude, terceiro colocado na tabela com 61 pontos, os números sorriem. Afinal, o time depende apenas de si para confirmar uma das quatro vagas. Tanto o site Infobola como o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais colocam o Verdão com 74% de chances de subir para a Primeira Divisão em 2024.