Após uma edição histórica em 2023, a 33ª Mercopar, que se inicia em 15 de outubro e vai até o dia 18, em Caxias do Sul, começa a ganhar forma. Para seguir o ritmo de crescimento, o Sebrae RS e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), realizadoras do evento, prometem algumas novidades.