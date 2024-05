Os estoques de gasolina dos postos de Caxias do Sul devem terminar completamente nesta sexta-feira (3). A estimativa é do Sindipetro Serra, sindicato que representa as revendas em Caxias e região. A escassez é causada pela alta procura que ocorre desde quarta-feira (1°) e à impossibilidade de trazer novos carregamentos da Refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas.