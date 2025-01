Cooperativa Vinícola Garibaldi recebe as primeiras uvas da nova safra e projeta 28 milhões de quilos até o final da colheita

A primeira entrega de uvas, que começou nesta segunda, prevê 70 mil quilos da fruta , sobretudo da variedade chardonnay, destinada à elaboração de espumantes. A próxima leva será no dia 2 de janeiro, após a pausa para os festejos do Ano-Novo.

Das variedades recebidas, a maior parte deve ser de uvas das castas moscato, prosecco e chardonnay, para elaboração de espumantes, e uvas isabel e bordô , utilizadas na produção de suco. Uma das novidades desta safra será o incremento no recebimento de uvas do tipo irsai olivér. Esta será a primeira safra de recebimento dessa casta, que será utilizada para a elaboração de espumantes.

— Trabalhamos muito a questão da necessidade de mercado e a ampliação de capacidade, com metas anuais de crescimento, seja para a vinícola, seja para o associado — avalia o presidente da Vinícola Garibaldi, Oscar Ló.

O início da entrega da fruta vem acompanhado de expectativas positivas tanto com relação ao volume como no que diz respeito à qualidade da matéria-prima. De acordo com a cooperativa, não haverá quebra de safra, permitindo que a vinícola receba uvas em quantidade suficiente para manter regulados os estoques.