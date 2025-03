Candidatos às vagas do Feirão de Empregos de Caxias do Sul devem estar cadastrados no FGTAS/Sine 

No dia 22 ocorre mais um edição do Feirão de Empregos de Caxias do Sul e, para facilitar as filas no dia do evento, os candidatos são instruídos pela prefeitura a fazer o cadastro antecipado, a partir da próxima segunda-feira (17), na agência da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine).

Lembrando que a participação do candidato é mediante ao cadastro no FGTAS/Sine, não será aceito currículo no dia do evento. A agência do FGTAS/Sine fica na Rua Bento Gonçalves, 1.901, no Centro, e atende das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O mutirão de entrevistas vai ocorrer no dia 22, das 8h às 16h, no Centro Administrativo Municipal com possibilidade de contratações imediatas.

Leia Mais Feirão de Empregos em Caxias vai oferecer contratações imediatas

As vagas oferecidas pelas empresas estarão disponível para consulta no painel de vagas do FGTAS/Sine a partir das 16h desta quinta-feira (14). Também haverá vagas para jovens aprendizes, a partir de 14 anos.