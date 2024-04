Feira de negócios voltada para os setores de gastronomia, hotelaria e turismo, a 6ª ExpoSegh se encerrou nesta terça-feira (16), após dois dias de atividades, no Centro de Eventos e Feiras da Festa da Uva. Cerca de 1,5 mil profissionais e estudantes participaram do evento que ofertou 200 produtos e serviços de 60 expositores e finalizou com uma prospecção de R$ 4 milhões em negócios.