Por ter uma característica predominantemente industrial, em que as pessoas acordam cedo para o trabalho, Caxias do Sul pode ainda estar longe de ser uma cidade com fama de boêmia. Porém, é fato que a cada ano novas opções de bares e restaurantes surgem e a população sempre consegue arrumar um tempo para desfrutar de momentos agradáveis nas horas de folga. E agora, no verão, um modelo de negócio que fica em evidência são os que oferecem ambientes ao ar livre, considerados por muitos o cenário ideal para curtir principalmente um final de tarde e se estender para a noite na companhia dos amigos.