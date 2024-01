O mês de fevereiro ainda segue sob influência do fenômeno El Niño, que afeta o clima no Rio Grande do Sul desde 2023. Contudo, conforme previsão da Climatempo, a partir da metade deste mês, começa a perder a intensidade, depois de atingir o pico entre dezembro e janeiro. A probabilidade é que o evento natural, que provoca o aquecimento anormal do Oceano Pacífico equatorial, persista até abril de 2024: