Foi no mais recente Dia do Gaúcho, 20 de setembro, que um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados instituiu Caxias do Sul como a Capital Nacional dos CTGs. Isso porque o município comporta o maior número de entidades filiadas ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), somando 91 entre CTGs e 21 piquetes de laçadores. Sendo, portanto, um município tão marcadamente tradicionalista, o que explica a escassez de opções para o público degustar o prato mais típico da culinária regional, o churrasco?