Estande na 4ª Festa das Colheitas, em Caxias do Sul, oferece imersão na saga dos italianos que deixaram sua pátria rumo à América

Entrada do estande exibe uma fotografia do porto de Gênova, na Itália, no final do século 19. Imagem pertence ao acervo da Biblioteca do Congresso dos EUA

Pensado como um presente do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e do Consulado Honorário Italiano de Caxias do Sul para a comunidade que celebra os 150 anos da imigração italiana no Estado, o estande das entidades na 4ª Festa das Colheitas de Caxias do Sul oferece uma experiência imersiva que leva o visitante à Itália do final do século 19. Mais especificamente ao momento da partida do porto de Gênova rumo ao continente desconhecido da América.