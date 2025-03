Primeiro final de semana da Festa das Colheitas atrai mais de 20 mil caxienses e moradores da região

A população escolheu o período da tarde para visitar a Festa Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Nem a chuva atrapalhou o movimento do primeiro final de semana da 4ª Festa das Colheitas, em Caxias do Sul. O evento se iniciou na sexta-feira (7) e segue até o dia 23 de março, sempre nas sextas, sábados e domingos, trazendo muita cultura italiana, música e diversão para milhares de visitantes do município e da região da Serra – 20 mil pessoas contabilizadas até 18h de domingo (9).

Logo às 13h deste domingo (9), a movimentação no Centro de Eventos e o Pavilhão 1 do Parque de Exposições estava tímida, mas, a partir das 15h, os corredores da Festa começaram a encher. Duas atividades que animaram os visitantes que iam chegando foram as interações com as estátuas vivas, que representam o Monumento ao Imigrante e O Laçador, e com uma dupla de cantores de música italiana, Nena e Neno.

Mas, além de prestigiar o evento, muitas pessoas aproveitaram para fazer algumas compras na Feira de Variedades e na Mostra da Agricultura Familiar, como a família da empresária Marili Nunes, moradores do bairro São José, de Caxias do Sul.

Marili Nunes com seu filho Gabriel Nunes (D) e esposo, André Sgarabotto, aproveitaram para comprar diversos itens no evento. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

— É a primeira vez que viemos na Festa das Colheitas e está bem bacana, tem muita diversidade, a praça de alimentação está muito boa e há muitos produtos aqui da região. Aproveitamos para comprar flores, salame e cuca — conta Marili.

A família do metalúrgico Moacir Fernandes, de São Marcos, também fez a estreia na Festa.

Moacir Fernandes e esposa, Vanessa Bianchi, com o pequeno Júlio César Bianchi, de 9 anos, vieram de São Marcos para prestigiar a Festa Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

— Sempre viemos na Festa da Uva e agora queríamos conhecer a Festa das Colheitas. Viemos para ver um pouco mais da cultura italiana, além de fazer algumas compras, garantir alguns docinhos de Pelotas e aproveitar o domingo — conta Moacir.

Outros pontos do evento que estão fazendo sucesso com os visitantes são o estande da prefeitura de Caxias, que tem um espaço instagramável. Em vários momentos, houve fila de espera para garantir um registro fotográfico no local. E a área gastronômica, que seguiu lotada, com muitas pessoas provando os clássicos pratos italianos como polenta, salame e queijo, além dos espumantes e vinhos da região.

Espaço instagramável do estante da Prefeitura está fazendo sucesso entre os visitantes. Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Banca de frutas e legumes movimenta a entrada da Festa

Um dos apontamentos da população nas outras edições da Festa das Colheitas era a falta de um local para comprar frutas e verduras dentro do evento. Com isso, a organização resolveu a questão neste ano. Segundo o comerciante de hortifrutigranjeiros Gabriel Pellenz, responsável pela barraca que fica logo na entrada do portão principal, a ideia foi excelente.

— O pessoal estava com receio de vir vender aqui, com medo que as pessoas não fossem comprar, mas o movimento está muito bom. Estamos só com produtos de qualidade. Está bem bom, fluindo bem, está tendo uma boa aceitação na Feira aqui — comenta Pellenz.

Segundo o comerciante, os produtos que mais estão vendendo são uvas, melões, maçãs e melancia. A banca fica instalada no local até o final da Festa, no dia 23 de março.

