Humorista Hélio de la Peña é destaque da agenda de fevereiro no Polenta Comedy Club, em Caxias

Registro da estreia de Hélio de la Peña no Polenta, em agosto do ano passado, com casa cheia Gustavo Tamagno Martins / Divulgação

O humorista Hélio de la Peña retorna a Caxias do Sul para apresentar o seu show de stand-up “Preto de Neve” no Polenta Comedy Club. Ele sobe ao palco da primeira casa de comédia de Caxias do Sul nesta sexta-feira (7), a partir das 20h. Ingressos à venda pelo Sympla.

Em seu show, o humorista - conhecido por ser um dos integrantes do programa Casseta & Planeta, da TV Globo - fala de política sem preconceito, expondo as contradições de ser o único preto em ambientes sofisticados, assim como traz a vivência de quem cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro.

Também nesta sexta-feira, às 22h45min, o humorista Cambota apresenta o show "Avós e Violão", no qual conta como encanta velhinhas por onde passa, expõe sua família cheia de manias e ainda relata um encontro inusitado com um grande nome da MPB. Cambota é um dos apresentadores de "A Culpa é do Cabral", exibido pelo canal Comedy Central.

Os ingressos para todas as datas podem ser adquiridos pelo Sympla. O espaço fica localizado no Pavilhão 2 da Rua Marechal Floriano, número 1083, no bairro São Pelegrino.

AGENDA DE FEVEREIRO

:: 06 de fevereiro (quinta-feira), 20h45min: Nando Viana em “A noite que gravo para internet”

:: 07 de fevereiro (sexta-feira), 20h: Hélio de la Peña em “Preto de Neve”

:: 07 de fevereiro (sexta-feira), 22h30min: Cambota em “Avós e Violão”

:: 14 de fevereiro (sexta-feira), 20h45min: Apóstolo Arnaldo em “Na minha época”

:: 20 de fevereiro (quinta-feira), 20h45min: Ramon Ortiz em “Pão e Circo”

:: 21 de fevereiro (sexta-feira), 20h45min: Carol Delgado em “Love is magick”