Segunda e última semana do Cinema de Verão tem mais 10 sessões, em Caxias do Sul

Praça Dante Alighieri volta a receber sessão de cinema nesta segunda-feira, com a exibição de "O Bem Amado"

Circulando por praças e outros espaços de Caxias do Sul, a 11ª edição do Cinema de Verão – Viva o Cinema Brasileiro chega à segunda semana programando mais dez sessões gratuitas, desta segunda-feira até domingo. Confira no final da matéria quais serão os filmes exibidos, local e horário de cada sessão.