Gramado recebe sessão gratuita de "A Sbørnia Kontr'Atracka" nesta terça-feira

Oferecimento do Gramado Summit para a comunidade gramadense, o espetáculo A Sbørnia Kontr'Atracka terá apresentação gratuita nesta terça-feira, às 19h, no Teatro Elisabeth Rosenfeld, na Câmara de Vereadores.

Para os que ainda não estão familiarizados com o universo criado ainda nos anos 1980, no espetáculo Tangos & Tragédias, a Sbørnia é uma ilha peculiar que se desprendeu do continente após sucessivas explosões nucleares, vagando errante pelos mares do mundo. Seu maior patrimônio cultural é a Recykla Gran Rechebuchyn, uma grande lixeira de onde se reciclam os dejetos artísticos esquecidos por outras nações. Governada pelo Anarquismo Hiperbølico, todos os seus governos são provisórios e seu povo segue o Votørantismo, religião que reflete sua essência sonhadora e concreta.