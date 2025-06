Espetáculo inspirado no disco do grupo MPB4, de 1981, terá sessão em Caxias do Sul

O espetáculo conta a história da princesa RosaFlor que embarca em uma divertida aventura com o Trio de Cantadores Mágicos. Divulgação / Divulgação

O espetáculo Adivinha o que é?, inspirado no disco homônimo do grupo MPB4, terá sessão neste domingo (8), às 16h, no Teatro Municipal Pedro Parenti, em Caxias do Sul.

A segunda atração da atual temporada do projeto Téti - Teatro em Família promete encantar crianças de todas as idades, com um espetáculo cheio de aventura e música boa. A classificação indicativa é livre.

O musical conta a história da princesa RosaFlor, uma menina-flor que, na véspera do seu aniversário, tem um pesadelo e toma uma decisão radical: nunca mais dormir. Para isso, ela se conecta a um novo brinquedo, o celular. Mas o que parecia uma solução divertida acaba deixando tudo sem cor e sem graça.

Lançado em 1981, o disco Adivinha o que é? é considerado pela crítica especializada uma das mais importantes obras da música popular brasileira produzidas para as crianças. As 12 faixas foram compostas por Renato Rocha, em parceria com nomes como Geraldo Azevedo, Geraldo Amaral e Ronaldo Tapajós.

Os ingressos custam R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos no site Ingresso Digital.

Agende-se