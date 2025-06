Amadurecer é um gesto contínuo de desapego

A maturidade é uma meta a ser alcançada diariamente. Há quem afirme que estamos amadurecendo mais tarde. No passado, não tinha outra alternativa: a auto sustentação obrigava sair de casa ainda na tenra idade. No meu caso, para estudar saí de casa com 12 anos incompletos. Aos 14 anos já estava num chão de fábrica. Por necessidade, amadureci cedo. Hoje, olho para trás e agradeço a Deus pelo caminho trilhado e pela maturidade alcançada. Nem sempre o amadurecimento vem com barulho e movimentações. Na maioria das vezes, ele se apresenta de modo silencioso, discreto, quase invisível, feito folha que cai sem fazer barulho. De repente, percebemos que aquilo que antes parecia urgente já não nos tira mais o sono.