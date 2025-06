Bom Dia! Acolhamos com alegria este novo dia e esta nova semana, no contexto deste novo mês: junho... Que seja um mês de muitas alegrias, pois teremos as festas juninas... Os dias passam e os meses também... Vivamos intensamente os diferentes momentos... Feliz dia!

"A vida manda sinais e sopra para quem observa com o coração."(Carolina Salcides).

Gosto de prestar atenção nos sinais que encontro no caminho. Eles possuem a capacidade de me fazer enxergar aquilo poderá acontecer. Para captar os sinais é necessário não andar por aí distraído e sem rumo. Interessante: os sinais aparecem quando estou ocupado em fazer algo ou sonhando alguma coisa bem útil. Os sinais dispensam palavras. Sim, nem tudo precisa ser dito com palavras. A vida tem seus próprios modos de se expressar. Um encontro inesperado, um atraso providencial, uma sensação que se repete: são sinais que, quando observados com o coração, revelam algo maior que a lógica. Quem se fecha à escuta interior corre o risco de caminhar distraído, alheio às respostas que já estão por perto. O coração atento sabe perceber o tempo certo de avançar, de silenciar, de acolher ou de partir. Há uma sabedoria escondida nos detalhes que não se explicam: no canto de um pássaro que insiste em visitar a mesma janela, na presença de uma palavra que toca fundo, no cansaço que convida ao repouso necessário.

Em meio à agitação dos dias, é preciso desacelerar e deixar que o interior encontre sintonia com o sagrado. Os sinais da vida não gritam, mas sussurram. Sopram como brisa leve, inspiram como memória antiga, aparecem como uma saudade sem nome. Às vezes, um simples olhar se torna farol. Em outras, um silêncio se torna resposta. E, mesmo sem perceber, estamos sendo guiados. O coração que escuta transforma-se em bússola. Não é magia, é presença. A vida fala o tempo todo, mas quem escuta com o coração traduz os gestos invisíveis de Deus. Nada é por acaso quando se vive em sintonia com o que é profundo.