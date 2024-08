Entrevista Notícia

"Todo mundo quer saber o que acontece dentro do buraco negro", diz astrônoma caxiense que autografa livro neste sábado

Thaisa Storchi Bergmann é uma das cientistas brasileiras mais citadas internacionalmente na área de astrofísica pelo seu trabalho no estudo dos Buracos Negros Supermassivos. A obra "My News Explica Buracos Negros" estará à venda na livraria Do Arco da Velha, a R$ 49

22/08/2024 - 18h07min Atualizada em 22/08/2024 - 18h21min