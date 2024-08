Estão abertas até o dia 9 de setembro as inscrições para dois novos editais da Política Nacional Aldir Blanc, em Caxias do Sul. Dessa vez podem participar projetos culturais em 14 áreas (Chamamento Público 230/2024) e agentes, grupos, coletivos e espaços culturais que se destacam no município (Chamamento Público 231/2024).