Uma das cientistas brasileiras mais citadas internacionalmente na área de astrofísica, pelo trabalho no estudo dos Buracos Negros Supermassivos, a caxiense Thaisa Storchi Bergmann autografa seu novo livro My News explica Buracos Negros, neste sábado (24), na livraria Do Arco da Velha, às 10h.