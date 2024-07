Evento gratuito Notícia

Sax Quarteto, Orquestra de Carlos Barbosa e Coro Vozes de Gramado se apresentam em Canela neste final de semana

A programação ainda terá performances circenses do grupo Ponto de Cultura Kombinação e lançamento do livro "Diacuí Flor dos Campos 70 Anos", do autor Duclerc Silva

19/07/2024 - 10h59min