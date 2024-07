Nesta sexta-feira (19) tem abertura dupla de exposições no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. Na Galeria de Arte, a porto-alegrense Viviane Gueller apresenta o trabalho inédito Mães são artistas são filhas são. Já na Sala de Exposições, o rondoniense Gabriel Bicho expõe Desvio para o norte. As duas mostras têm entrada gratuita.